Turtle Beach lancia la nuova linea di headset e periferiche per PC e console

Dopo essere stata protagonista di un'importante acquisizione, Turtle Beach è tornata a presentare la nuova linea di prodotti dedicati al gaming PC e console . L'offerta dell'azienda vede il ritorno di vecchie glorie come la gamma di headset Stealth, con un'iterazione aggiornata e migliorata, nonché novità come Atlas Air, le prime cuffie aperte con supporto all'audio a 24 bit. La proposta si allarga poi alle periferiche, con nuove tastiere e mouse. Scopriamo insieme tutte le novità di Turtle Beach.

I nuovi headset

Le cuffie Stealth 600

Dopo i recenti avvicendamenti sul mercato che hanno visto Turtle Beach protagonista dell'acquisizione di PDP, l'azienda della tartaruga ha lanciato la nuova gamma di prodotti da gaming, a partire dai nuovi headset.

La proposta non può che partire con le nuove Stealth 600, cuffie wireless per PlayStation, Xbox e PC arrivate alla terza iterazione che portano in dote connessione Bluetooth a 2.4 GHz e i driver Nanoclear da 50 mm. Non manca la riduzione del rumore gestita dall'IA, il tutto al prezzo di 109,99 Euro.

Parallelamente tornano anche le cuffie Stealth 500, ancora una volta con connessione Bluetooth da 2.4 GHz e una batteria che promette fino a 40 ore di autonomia, al prezzo di 89,99 Euro.

Le nuove Atlas Air

Infine le nuove cuffie da gaming, le Atlas Air: questo headset wirelss con design open back può supportare l'audio loseless a 24 bit e grazie alla connessione Bluetooth da 2.4 GHz e al jack da 3.5 mm può collegarsi a PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Atlas Air offre anche un sistema surround virtuale gestito dal sistema Waves 3D, tutto a 179,99 Euro.