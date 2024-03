Turtle Beach acquisisce PDP e punta ai controller su licenza

Turtle Beach non è di certo nuova nel segmento delle periferiche e negli ultimi anni ha proposto una variegata gamma di volanti, cloche e joystick dedicati ai videogiochi simulativi. Sebbene l'azienda della tartaruga abbia già una serie di controller per PC e Xbox nel proprio catalogo, l'acquisizione di PDP , noto produttore di controller su licenza, potrebbe allargare la sua influenza in questo specifico segmento, attaccando anche il versante console. L'offerta da 118 milioni di dollari avanzata da Turtle Beach potrebbe infine portare ad un nuovo consolidamento del mercato.

Controller su licenza

Le periferiche PDP su licenza Sonic

PDP è nota per la produzione di gamepad dedicati al PC e alle principali console, economici, di buona fattura e soprattutto su licenza. Tra le serie più celebri vanno ricordati i controller Fight Pad per Wii U, plasmati sullo stile dei pad per Game Cube e con grafiche su licenza Nintendo destinate ai fan di Super Smash Bros.

Più recentemente l'azienda ha lanciato controller più "audaci" e sperimentali, come il Victrix Pro BFG, un pad configurabile che può trasformarsi in un vero e proprio fightstick in miniatura, nonché una serie dedicata a Sonic.

L'acquisto di PDP potrebbe permettere a Turtle Beach di allargare il già ricco catalogo e di proporre prodotti per tutte le piattaforme, sfruttando le licenze concesse all'azienda. Sebbene l'acquisizione da 118 milioni di dollari non rappresenti certo un record , questa potrebbe portare ad interessanti movimenti di mercato. L'acquisizione rappresenta poi una svolta per Turtle Beach stessa, dato che recentemente la società aveva pensato ad una possibile vendita.