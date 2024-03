Gylt è disponibile ora su Nintendo Switch, con il trailer di lancio

Gylt è ora disponibile anche su Nintendo Switch: lo conferma il trailer di lancio del gioco sviluppato da Tequila Works, che può essere acquistato nel solo formato digitale su Nintendo eShop al prezzo di 29,99€.

Annunciato in origine come esclusiva per Google Stadia, Gylt è approdato nel corso del tempo anche sulle altre piattaforme, e con il debutto sulla console ibrida Nintendo il percorso dell'avventura horror può dirsi completo.