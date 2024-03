AI Act Approvato: il Parlamento Europeo detta legge sull'intelligenza artificiale tra multe e divieti

Il regolamento, approvato con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni , ha lo scopo di stabilire linee guida chiare per l'uso dell'IA, mitigando i rischi eventuali e garantendo che la tecnologia rispetti i valori fondamentali europei , come la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale. Questa legislazione rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione tecnologica a livello mondiale, ponendo l'Unione Europea all'avanguardia nel garantire un utilizzo responsabile dell'IA.

Nel corso di una sessione straordinaria il Parlamento europeo ha votato a favore del regolamento sull'intelligenza artificiale : un passo significativo verso la regolamentazione dell'uso della tecnologia nell'Unione Europea. Con un ampio margine di voti favorevoli, il regolamento, frutto di un accordo tra gli Stati membri, è stato accolto con entusiasmo come un'importante svolta per proteggere i diritti dei cittadini e promuovere l'innovazione responsabile.

Tra le disposizioni chiave del regolamento vi è il divieto di diverse applicazioni di IA che minacciano i diritti dei cittadini , come i sistemi di riconoscimento facciale indiscriminato, la categorizzazione di caratteristiche sensibili e il monitoraggio delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole. Inoltre, vengono introdotti obblighi chiari per i sistemi di IA ad alto rischio , tra cui valutazioni dei rischi, trasparenza e sorveglianza umana.

I modelli generativi, stando a questo AI Act, dovranno rispettare le norme UE sul diritto d'autore durante le fasi di addestramento: stando a quanto detto, ciò che verrà fatto imparare durante questa fase ai vari modelli, dovrà rispettare determinati requisiti di trasparenza.

Per i modelli più potenti infine, quelli che potrebbero davvero creare problemi e rischi, ci saranno altri obblighi da rispettare, tra cui valutazioni sui modelli e sui rischi sistemici possibili, con tanto di comunicazione in merito agli incidenti.

Ora è il turno dei giuristi-linguisti, e solo dopo questo passaggio la legge potrà essere adottata entro la fine della legislatura. A prescindere, c'è da evidenziare che la legge non è stata formalmente approvata dal Consiglio Europeo; inoltre, entrerà in vigore solo dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE, e sarà applicabile dopo 2 anni (3 nel caso di modelli ad alto rischio, mentre solo 6 mesi per i modelli generativi).