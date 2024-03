Children of the Sun, un nuovo trailer presenta le caratteristiche del gioco

Children of the Sun è protagonista di un nuovo trailer che presenta le caratteristiche del gioco sviluppato da Rene Rother in cui, nei panni di una ragazza, avremo il compito di eliminare tutti i membri di una pericolosa setta.

Completare la missione non sarà semplice, perché il fucile da cecchino che la protagonista si porta dietro è munito di un unico proiettile, che si ripristina soltanto se il colpo si rivela mortale. Insomma, dovremo essere non solo precisi ma anche pazienti.

In uscita su PC il 9 aprile, Children of the Sun punta insomma a consegnarci un'esperienza decisamente diversa dal solito, come si può vedere appunto nel trailer: potremo "pilotare" il proiettile dopo averlo sparato, trasformando il gameplay in una sorta di puzzle.