DirectX 12 Ultimate: la nuova funzionalità Work Graphs potrebbe migliorare le prestazioni di gioco

Work Graphs, cos'è?

Un esempio dell'applicazione di Work Graphs

La funzione Work Graphs di DirectX 12 è stata ufficialmente lanciata all'inizio della settimana, dopo aver passato un po' di tempo in fase di preview.

Questa funzionalità ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia della GPU, spostando parte del lavoro grafico dalla CPU alla scheda video e migliorando complessivamente il carico tra le due componenti.

Già lo scorso anno i ragazzi di Remedy Entertainment avevano espresso la loro soddisfazione nei confronti di questa tecnologia, definendola come un'''importante novità per il futuro: "La comunicazione tra CPU e GPU è da tempo un costo importante per le prestazioni delle applicazioni in tempo reale come i giochi e in Alan Wake 2 abbiamo riscontrato un notevole guadagno in termini di prestazioni quando abbiamo spostato più calcoli sulla GPU. Un controllo più preciso sulla schedulazione della GPU assicura che tutta la potenza disponibile possa essere usata al meglio. Migliorare un elemento come questo è fondamentale e può essere utilizzato in molti algoritmi che eseguiamo in Northlight".