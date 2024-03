Marvel 1943: Rise of Hydra è il nome del gioco di Skydance e Amy Hennig, per un rumor

Marvel 1943: Rise of Hydra è il nome del gioco Marvel scritto da Amy Hennig e prodotto da Skydance, stando a quanto riportato da un leaker ritenuto affidabile. Si confermerebbe dunque un'avventura ambientata durante la seconda guerra mondiale.

È ormai da tempo che si vocifera di come il nuovo progetto della Hennig includerà Captain America e Black Panther sullo sfondo della WW2, ma il nome del gioco (qualora venisse confermato ufficialmente, s'intende) fornisce un quadro più preciso dell'esperienza.

Marvel 1943: Rise of Hydra racconterà infatti di come l'Hydra sia nata in seno al Terzo Reich, sviluppandosi in maniera indipendente rispetto all'esercito nazista e dando vita a una forza destinata a durare ben oltre il secondo conflitto bellico mondiale.