Marvel's Spider-Man, un cosplay di Mary Jane e Black Cat da likeassassin e toriealis

Abbiamo visto Mary Jane e Black Cat nella serie di Marvel's Spider-Man, ma non si tratta in realtà di una coppia insolita, specie considerando le loro avventure a fumetti: proprio per questo likeassassin e toriealis hanno voluto dedicare ai due personaggi un fantastico cosplay di coppia.

A pochi giorni dall'uscita dell'aggiornamento con il New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2, eccoci dunque nuovamente alle prese con lo Spider-verse e i suoi protagonisti, in questo caso due ragazze particolarmente legate a Peter Parker.

Certo, likeassassin ha dimostrato di avere le idee un po' confuse nel suo post su Instagram, pensando che toriealis fosse vestita da Catwoman anziché da Black Cat, ma vista la qualità del risultato finale possiamo chiudere un occhio...