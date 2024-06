Apple iPhone 13 cala molto di prezzo su Amazon Italia, per chi non vuole investire sugli ultimi modelli

Se siete in cerca di uno smartphone di Apple ma i modelli più recenti costano veramente troppo, allora potete fare affidamento sui modelli precedenti che, pur costando un po' meno, sono ancora più che validi sia per qualità che per supporto. Ad esempio, su Amazon Italia potete sfruttare la promozione per l'Apple iPhone 13 da 128 GB che è ora a un -27% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato per questo modello di smartphone è 759€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma ed è venduto e spedito da Amazon.