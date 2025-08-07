GPT-5 arriva su Microsoft Copilot: l’intelligenza artificiale diventa ancora più intelligente

Secondo Microsoft, questa funzione garantirà risposte più rapide per le richieste semplici e un ragionamento più profondo nei casi più articolati, ottimizzando l'interazione in tempo reale senza bisogno di interventi manuali da parte dell'utente . Proprio come accade su ChatGPT, anche gli utenti gratuiti di Copilot potranno ora accedere a GPT-5, rendendo questa tecnologia di frontiera più accessibile che mai.

A poche ore dall'annuncio ufficiale di OpenAI, Microsoft ha introdotto GPT-5 all'interno di tutta la sua gamma di strumenti Copilot , confermando l'integrazione anche nei servizi enterprise come Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry e GitHub Copilot. La nuova modalità "smart" consente all'assistente AI di selezionare automaticamente il modello più adatto in base alla complessità del compito.

Gli sviluppatori non resteranno esclusi da questo aggiornamento. Tutti gli abbonati a GitHub Copilot nei piani a pagamento potranno sperimentare da oggi le nuove capacità del modello, in particolare nei task di programmazione articolati. GPT-5 introduce infatti migliorie significative nella qualità del codice , nella gestione dei task multi-step e nella logica applicata ai suggerimenti.

La suite Microsoft 365 riceve un importante potenziamento con l'arrivo di GPT-5. Secondo l'azienda, gli utenti noteranno miglioramenti nella capacità di mantenere il filo del discorso nelle conversazioni lunghe, una comprensione più accurata del contesto personale e una maggiore coerenza nelle risposte complesse . Anche Copilot Studio, lo strumento per la creazione di flussi e automazioni personalizzate, supporterà da subito GPT-5.

GPT-5 disponibile anche su Azure AI Foundry

OpenAI ha presentato GPT-5 come un modello unificato, in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze dell'utente e gestire diverse modalità d'interazione, inclusa quella multimodale nei contesti aziendali. È disponibile in quattro varianti, tra cui GPT-5 chat, specificamente ottimizzato per ambienti enterprise.

Anche l'ambiente cloud di Microsoft si arricchisce. Azure AI Foundry consente agli sviluppatori di integrare GPT-5 nelle proprie applicazioni AI-powered. Grazie a un sistema di routing intelligente, Azure selezionerà il modello più adatto per ogni richiesta, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e la qualità delle risposte.