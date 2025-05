Il ritorno di un classico romantico conquista la classifica giapponese, ma Minecraft resiste al secondo posto

Il grande ritorno è Tokimeki Memorial: forever with you Emotional , riedizione aggiornata del vecchio classico Tokimeki Memorial: forever with you, rimasto nella storia dei videogiochi come uno dei "sim-date" più famosi in tutto il mondo, nonostante la sua celebrità sia legata soprattutto al Giappone.

Famitsu ha pubblicato la consueta classifica dei giochi e delle console più venduti nel corso della settimana scorsa in Giappone , che mostrano il ritorno di un vecchio classico in vetta e il solito Nintendo Switch dominare il mercato.

La classifica software e quella hardware

Com'era facile aspettarsi, potenziato dall'effetto nostalgia, Tokimeki Memorial: forever with you Emotional ha facilmente conquistato la classifica giapponese piazzandosi al primo posto, peraltro come unica new entry della top ten, per quanto riguarda la classifica della settimana tra il 5 e l'11 maggio.

Tokimeki Memorial: forever with you Emotional in una scena di dialogo

A seguire, resiste Minecraft che, forse anche sotto l'effetto del nuovo film, rimane sul podio e anzi avanza piazzandosi in seconda posizione, sopra Super Mario Party Jamboree. Vediamo dunque la top ten dei videogiochi più venduti in Giappone nella settimana scorsa:

[NSW] Tokimeki Memorial: forever with you Emotional (Konami, 05/08/25) - 21,032 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,653 (3,883,894) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) - 8,370 (1,294,529) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 6,295 (6,323,630) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 4,589 (8,123,824) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 3,321 (5,756,689) [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive, 04/24/25) - 3,254 (13,079) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) - 3,063 (264,749) [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) - 2,934 (5,560,368) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 2,923 (1,582,888)

Per quanto riguarda l'hardware, non cambia praticamente nulla sul fronte nipponico: Nintendo Switch continua a dominare facilmente la classifica superando la concorrenza in lungo e in largo.

Vediamo dunque la classifica hardware: