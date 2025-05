Nubs! Arena è gratis su Steam, ma avete pochissime ore per riscattarlo

Infatti, avete tempo solo fino alle 15:00 italiane di domani pomeriggio, venerdì 16 maggio , per reclamarlo e aggiungerlo alla vostra libreria di Steam per sempre, proprio come se lo aveste acquistato. Al contrario, il prezzo standard del gioco è di 7,99 euro, scontato a 4,79 euro fino al 26 maggio. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina del gioco a questo indirizzo .

Glowfish Interactive e Rangtang, gli autori di Awesomenauts, hanno pubblicato oggi su Steam Nubs! Arena , un arena brawler con match fino a 20 giocatori in multiplayer, e hanno avuto la bella idea di renderlo gratis per tutti , a patto che lo riscattiate entro le prossime ore.

Cos'è Nubs! Arena?

Nubs! Arena è un picchiaduro con visuale dall'alto dove dei guerrieri buffi e imprevedibili completamente personalizzabili che si danno battaglia in delle arene. Il gioco propone combattimenti frenetici che potremo affrontare in solitaria o in squadra con altri utenti in match da quattro fino venti giocatori contemporaneamente.

È possibile utilizzare armi stravaganti, come lattine di fagioli e maialini giocatolo, per mettere alle strette gli avversari, e potenziare il nostro personaggio durante il match. Infatti, ogni partita consiste in cinque frenetici round. Al termine di ognuno di essi, si può scegliere un'abilità passiva che aumenta le possibilità di sopravvivenza o amplifica l'assurdità della battaglia.