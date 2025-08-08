Xiaomi nella Top 3 del mercato smartphone: crescita del 52% in Italia

Xiaomi ha condiviso i risultati finanziari ufficiali del Q2 2025 e ha registrato una crescita record del +52%, tornando quindi nella Top 3 del mercato italiano. Sempre più utenti scelgono l'ecosistema Xiaomi, che da anni propone dispositivi in grado di conquistare una vasta fascia di clienti. Vediamo tutti i dettagli in merito.

I risultati del Q2 2025 Secondo quanto riportato, Xiaomi si posiziona attualmente al terzo posto tra i vendor smartphone in Italia, con una quota di mercato del 14% e una crescita su base annua del +52%, riferendoci quindi allo stesso periodo dello scorso anno. I dati sono stati condivisi attraverso un report ufficiale pubblicato da Canalys (Omdia) e mostra in che modo Xiaomi sta conquistando sempre più utenti italiani. Risultati Q2 2025 di Xiaomi I principali punti di forza sono l'innovazione accessibile, la qualità costruttiva ed altri elementi chiave che hanno saputo convincere. Proprio per questo motivo è l'unico brand tra i primi cinque a registrare una crescita positiva. "Il mercato italiano riconosce sempre più il valore dell'ecosistema Xiaomi: innovazione continua, design curato e accessibilità sono i pilastri che ci stanno premiando" ha detto Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia. "Questo risultato è la conferma che la nostra visione di tecnologia per tutti sta trovando una risposta concreta nel pubblico italiano. Continueremo su questa strada, rafforzando sempre di più la nostra presenza". Mercato degli smartwatch in calo: buoni risultati per Xiaomi e Huawei, calano Samsung e Apple