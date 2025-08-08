1

Xiaomi nella Top 3 del mercato smartphone: crescita del 52% in Italia

Xiaomi si posiziona attualmente al terzo posto tra i fornitori di smartphone in Italia, con una quota di mercato del 14% e una crescita su base annua del +52%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/08/2025
Xiaomi logo

Xiaomi ha condiviso i risultati finanziari ufficiali del Q2 2025 e ha registrato una crescita record del +52%, tornando quindi nella Top 3 del mercato italiano. Sempre più utenti scelgono l'ecosistema Xiaomi, che da anni propone dispositivi in grado di conquistare una vasta fascia di clienti. Vediamo tutti i dettagli in merito.

I risultati del Q2 2025

Secondo quanto riportato, Xiaomi si posiziona attualmente al terzo posto tra i vendor smartphone in Italia, con una quota di mercato del 14% e una crescita su base annua del +52%, riferendoci quindi allo stesso periodo dello scorso anno. I dati sono stati condivisi attraverso un report ufficiale pubblicato da Canalys (Omdia) e mostra in che modo Xiaomi sta conquistando sempre più utenti italiani.

Risultati Q2 2025 di Xiaomi
Risultati Q2 2025 di Xiaomi

I principali punti di forza sono l'innovazione accessibile, la qualità costruttiva ed altri elementi chiave che hanno saputo convincere. Proprio per questo motivo è l'unico brand tra i primi cinque a registrare una crescita positiva.

"Il mercato italiano riconosce sempre più il valore dell'ecosistema Xiaomi: innovazione continua, design curato e accessibilità sono i pilastri che ci stanno premiando" ha detto Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia. "Questo risultato è la conferma che la nostra visione di tecnologia per tutti sta trovando una risposta concreta nel pubblico italiano. Continueremo su questa strada, rafforzando sempre di più la nostra presenza".

Innovazione e successo internazionale

Xiaomi Corporation è stata fondata nel 2010 ed è un'azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente. Si tratta di una delle aziende leader mondiali nel settore degli smartphone. A marzo 2025 sono stati raggiunti 718,8 milioni di utenti mensili attivi, includendo smartphone e tablet. I suoi prodotti sono presenti in più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo e lo scorso anno l'azienda è stata inclusa nell'elenco Fortune Global 500 per il sesto anno consecutivo. E a proposito di risultati finanziari, qualche giorno fa anche Apple ha condiviso una serie di dati interessanti.

#Tecnologia
