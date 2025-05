Il primo DLC di Assassin's Creed Shadows e la modalità co-op sono al centro di un report

Henderson ha così parlato del periodo di uscita e di altri contenuti attesi per il gioco d'azione di Ubisoft.

Il noto e affidabile insider Tom Henderson, tramite la testata Insider Gaming, ha pubblicato un nuovo report riguardo a Assassin's Creed Shadows e più precisamente riguardo al primo vero DLC per il videogioco.

Cosa sappiamo su Assassin's Creed Shadows secondo i leak

Prima di tutto, ricordiamo che il nome del DLC è Claws of Awaji come già sapevamo. Secondo la fonte, il periodo di uscita previsto attualmente è settembre 2025: come sempre, è possibile che i piani di Ubisoft cambino nei mesi. Henderson afferma infatti che è possibile che il contenuto venga rimandato ad ottobre, ma dipenderà dalla strategia della compagnia.

Ufficialmente sappiamo che il DLC includerà 10 ore di contenuti aggiuntivi per Assassin's Creed Shadows, con un nuovo tipo di arma, nuove abilità, equipaggiamenti e non solo.

Le fonti di Henderson aggiungono però che non è l'unica novità che dobbiamo aspettarci per Assassin's Creed Shadows. Infatti sarebbe prevista una modalità cooperativa con il nome "League". È ancora in sviluppo e sarebbe in arrivo il prossimo anno.

Pare inoltre che questa modalità non permetterà semplicemente di giocare nei panni di Naoe e Yasuke in cooperativa, ma avrà una propria componente narrativa "profonda" legata alle meccaniche coop e andrà oltre i due personaggi. Parrebbe in altre parole che ci siano altri personaggi da controllare.

Henderson parla poi di altri progetti della serie, spiegando che Invitus - l'Assassin's Creed multigiocatore - e il remake di AC Black Flags stanno proseguendo nello sviluppo ma che la data di uscita non è nota internamente. Dipenderà dalle strategie della dirigenza.

Ripetiamo che sono solo rumor per il momento e non informazioni ufficiali. In conclusione vi lasciamo alla recensione di Assassin's Creed Shadows.