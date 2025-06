Le nuove CPU Intel Nova Lake sembrano promettenti: +60% nelle prestazioni multi-core, secondo un documento interno

Stando a quanto trapelato da un documento interno di Intel, le prestazioni delle nuove CPU Intel Nova Lake potrebbero rappresentare un grande passo avanti. Non è stata chiarita la generazione di confronto, quindi non sappiamo quali siano i vantaggi effettivi, ma molto probabilmente si tratta proprio degli attuali Core Ultra 200. Con questo nuovo prodotto Intel promette "prestazioni da leader" nel settore videoludico, ma per il suo arrivo bisognerà attendere il 2026. Vediamo i primi dettagli in merito.

Prestazioni migliorate e consumi sotto controllo: i primi dati Le CPU di Intel Nova Lake, questo è il nome in codice, sarebbero state confrontate con la generazione Core Ultra 200 (Arrow Lake), sebbene non ci siano delle conferme in merito, quindi è fondamentale prendere queste informazioni con le pinze. Dalla documentazione interna di Intel emergono i primi dettagli interessanti: +10% nelle prestazioni single-core e +60% nel multi-core, grazie all'aumento del numero di core e alle nuove architetture. Le prestazioni trapelate da un documento interno La futura CPU, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe avere 52 core totali tra 16 P-Core su architettura Coyote Cove, 32 E-Core Arctic Wolf Cove e 4 LP-E Core, quest'ultimi a basso consumo. Si tratta quindi del modello di punta della serie, con un probabile incremento significativo rispetto a Core Ultra 9 285K, quest'ultimo - lo ricordiamo - con 24 core in totale. Intel svela il futuro delle sue CPU: Wildcat Lake e Nova Lake al centro della nuova roadmap