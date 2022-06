My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di AGflower si traveste da Catwoman e Asuka di Evangelion

My Dress-Up Darling è uno degli anime di maggior successo degli ultimi mesi e anche particolarmente apprezzato dai cosplayer, dato che sono uno dei temi principali dell'opera di Shin'ichi Fukuda. Oggi vi proponiamo un peculiare cosplay nel cosplay di Marin Kitagawa firmato da AGflower, che si traveste in Catwoman e altri personaggi famosi.

Marin è la protagonista femminile di My Dress-Up Darling, una ragazza solare che aspira a diventare una cosplayer, ma che non ha la minima praticità con macchine da cucire e altri lavori manuali, quindi non è neppure in grado di realizzare un costume. In suo soccorso arriva Gojō, un ragazzo introverso che punta a diventare un costruttore di bambole tradizionali giapponesi e abile sarto, che aiuterà la ragazza a coronare il suo sogno.

Il cosplay di Agflower rappresenta proprio la passione di Marin, che in questa rappresentazione si diverte a provare vari costumi di personaggi famosi. Nel primo scatto la vediamo nei panni Catwoman, la celebre anti-eroina della DC Comics; nel secondo invece la modella si traveste da Asuka di Evangelion; infine nell'ultimo la vediamo intenta a provare gli abiti di Lisa, la maga di Genshin Impact. L'idea è sicuramente azzeccata e perfettamente in linea con il personaggio.

