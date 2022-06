Nintendo Direct Mini di giugno 2022 annunciato, ecco data e orario

Confermando le voci di corridoio degli ultimi giorni, con un post su Twitter Nintendo ha annunciato il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase con protagonisti i giochi delle terze parti in arrivo su Switch. L'appuntamento è fissato a domani, martedì 28 giugno 2022, alle 15:00 italiane.

Come apprendiamo dal tweet, lo showcase durerà all'incirca 25 minuti, in cui troveranno spazio "informazioni sui prossimi giochi per Nintendo Switch di terze parti". Potrete seguire il Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 sul canale ufficiale di YouTube, che trovate a questo indirizzo o sul sito ufficiale Nintendo da qui.

Le voci di corridoio su un nuovo showcase Nintendo dedicato alle preoduzione third-party erano iniziate a circolare due giorni fa, grazie alla soffiata del giornalista e insider Nacho Raquenna, che inoltre afferma che per l'occasione saranno presenti dei titoli della serie Persona di Atlus. Insomma, forse Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal sono in dirittura d'arrivo anche su Nintendo Switch. Raquenna ha parlato anche di un "gioco che è stato disponibile per qualche tempo su altre piattaforme... attualmente è disponibile da quattro anni", che secondo molti si tratta di un porting via cloud di Red Dead Redemption 2.

Stando invece a Tom Henderson durante il Nintendo Mini Direct verrà presentato un gameplay trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo. Ovviamente troverete tutti gli annunci più importanti di domani sulle pagine di Multiplayer.it. Inoltre la nostra redazione seguirà e commenterà in diretta l'evento sul nostro canale Twitch, a questo indirizzo.