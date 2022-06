Cyberpunk 2077: video confronta la mod dell'FSR 2.0 con DLSS e FSR 1.0

Un video pubblicato da MxBenchamarkPC mette a confronto Cyberpunk 2077 con la mod che abilità l'FSR 2.0 con la versione base, che supporta ufficialmente DLSS e FSR 1.0.

Come riportato in una precedente notizia, la mod in questione è stata realizzata da PotatoOfDoom, dunque si tratta di un'integrazione non ufficiale, ma come possiamo constatare dal video i risultati sono senza dubbio positivi. Tanto più che la mod è ancora "work in progress".

Il video confronto è stato realizzato utilizzando una configurazione con i7 10700F e RTX 3080. La risoluzione è settata su 1440p, con ray tracing Ultra e settaggi al massimo. L'FSR 2.0 moddato è stato impostato su Quality, il DLSS 2.4.3 su Quality e l'FSR 1.0 ufficiale su Ultra Quality.

Come possiamo vedere, il DLSS risulta l'opzione indubbiamente migliore, ma l'FSR 2.0 non è poi così tanto lontano in termini di resa visiva e sicuramente superiore all'1.0 ufficiale, al costo di una manciata di fps in meno di media.

Rimanendo in tema, a quanto pare parte della colpa dei bug presenti al lancio di Cyberpunk 2077 potrebbe essere di un'azienda di QA Testing.