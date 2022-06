Mario + Rabbids Sparks of Hope: la presentazione non sarà al Direct? Henderson svela una nuova data

Pochi minuti dopo l'annuncio del Nintendo Direct Mini, il noto giornalista e insider Tom Henderson è intervenuto su Twitter per affermare che durante lo showcase della grande N i giocatori non dovrebbero aspettarsi novità su Mario + Rabbids: Sparks of Home. Stando alle sue fonti, infatti, Ubisoft presenterà il gioco in un secondo momento, a quanto pare a stretto giro dallo showcase della grande N.

Secondo quanto affermato da Henderson, la data da segnare sul calendario dovrebbe essere mercoledì 29 giugno, alle 18:00 italiane, con probabilmente il primo gameplay trailer ufficiale e magari anche dettagli sulla data di uscita.

Il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, invece, andrà in onda alle 15:00 di domani, 28 giugno 2022. Durerà 25 minuti e sarà dedicato ai giochi delle terze parti in arrivo su Switch e tra questi in molti sperano ci sia anche Mario + Rabbids: Sparks of Home.

Se l'informazione condivisa da Henderson si rivelasse corretta, in ogni caso dovremo attendere solo un giorno in più del previsto per ricevere novità da Ubisoft sul gioco. Per il momento comunque vi invitiamo come al solito a prendere con le pinze indiscrezioni simili in quanto senza alcuna conferma ufficiale.