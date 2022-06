Cyberpunk 2077: mod aggiunge il supporto per FidelityFX Super Resolution 2.0 di AMD

Il modder PotatoOfDoom ha creato una mod per Cyberpunk 2077 che aggiunge il supporto a FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR), per la gioia degli amanti di questa potente tecnologia di upscaling.

Il titolo di CD Projekt Red supporta ufficialmente Nvidia DLSS e FSR 1.0, ma non ancora la versione 2.0, appena rilasciata da AMD. Sarà interessante vedere un nuovo confronto tra la qualità della soluzione di Nvidia e quella della nuova soluzione di AMD.

Intanto possiamo vedere il confronto tra due immagini pubblicate dal modder:

Cyberpunk 2077 con FSR 1.0

Cyberpunk 2077 con FSR 2.0

Come potete constatare, con FSR 2.0 il gioco appare molto più dettagliato che con la prima versione. Tutti quelli che non hanno una GPU RTX e che quindi non possono utilizzare DLSS, apprezzeranno sicuramente questa mod.

La mod si chiama semplicemente "FidelityFx Super Resolution 2.0" e la potete scaricare da Nexus Mods. Non è escluso che CD Projekt Red decida di aggiungere il supporto ufficiale per FSR 2.0 con futuri aggiornamenti di Cyberpunk 2077, ma per ora non è stato annunciato niente in merito.