Minecraft è ora un corso di studi universitario in Cina

La Xiamen University, in Cina, ha istituito un corso universitario basato su Minecraft, in collaborazione con NetEase che gestisce il publishing del gioco Mojang nel paese orientale, attraverso una sponsorizzazione ufficiale che riguarda l'utilizzo del gioco per scopi formativi.

Il corso di studi, opzionale, si intitola "Interactive design case study", e chiede agli studenti di portare avanti varie creazioni all'interno del mondo di gioco in Minecraft.

Minecraft: immagine pubblicitaria del corso di studi cinese

I dettagli non sono ancora chiarissimi, ma l'intento è proporre vari casi di studio sul game design, utilizzando elementi e strumenti legati allo sviluppo di contenuti all'interno di Minecraft.

Per l'occasione, la Xiamen University si avvarrà anche di sviluppatori di NetEase, con game designer che supporteranno le lezioni nel corso di studi per insegnare l'utilizzo dei vari strumenti ufficiali utilizzati per il modding e lo sviluppo di contenuti in Minecraft, oltre a spiegare le possibilità offerte da questi strumenti.

Non è l'unico caso di uso formativo di Minecraft, come abbiamo visto in passato: per rimanere in ambito cinese, già la Shanghai Film Academy ha effettuato una collaborazione del genere, ma il gioco è già attivo da anni nelle scuole anche grazie a Minecraft: Education Edition, che può essere applicato a vari corsi di studio a diversi livelli.