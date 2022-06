Microsoft Edge si aggiorna per i giochi in streaming: Clarity Boost e homepage dedicata

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il browser Edge che punta tutto sul gioco in streaming, con l'applicazione della funzionalità Clarity Boost, già in lavorazione da tempo, oltre all'apertura di una homepage specificamente dedicata ai videogiochi.

Il Clarity Boost, che abbiamo visto in azione già in precedenza in altre versioni preliminari, è una tecnologia che migliora la qualità dell'immagine sui giochi in streaming, applicando dei miglioramenti a base di upscaling spaziale.

Clarity Boost in azione su Microsoft Flight Simulator

Non si tratta di un cambiamento incredibile nella qualità video, ma è un buon compromesso per migliorare la situazione nel caso in cui non si disponga di un bitrate talmente ampio da compensare.

Tra le altre novità a base di gaming è presente una modalità Efficienza che riduce automaticamente le risorse utilizzate da Edge nel caso in cui si avviano giochi su PC, consentendo così al computer di dirottare la maggior parte delle risorse sui giochi.

Infine, su Edge c'è ora una homepage opzionale tutta votata al gaming, che riporta notizie, livestream e informazioni su nuove uscite, oltre a collegamenti diretti a Xbox Cloud Gaming per avviare direttamente i giochi da browser. Questo consente anche di raggiungere una sorta di "sala giochi" virtuale che mette a disposizione vari arcade free-to-play per giocare in pochi click e anche in background.