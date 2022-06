Pokémon Spada e Scudo: ecco il codice per riscattare gratis un Gastrodon competitivo

In occasione dei Campionati Internazionali di Pokémon in Nord America, attualmente in corso, è stato distribuito un nuovo codice per poter riscattare gratis un Gastrodon competitivo, da aggiungere al proprio catalogo di creature in Pokémon Spada e Scudo, vediamo di cosa si tratta.

Il codice per riscattare gratuitamente Gastrodon competitivo è il seguente: ER1CSGASTR0D0N

Potete ottenere la creatura attraverso l'opzione "dono segreto" in Pokémon Spada e Scudo, ovvero attraverso la solita procedura:

Andare sul menù principale e selezionare Dono Segreto

Selezionare Ricevi un Dono Segreto

Selezionare Tramite codice seriale/password

Inserire il codice ER1CSGASTR0D0N

La creatura in questione è un Gastrodon Mare Est, personalizzato e basato sul Pokémon utilizzato da Eric Rios nella vittoria ai Campionati Internazionali d'Europa. La creatura in questione può essere riscattata solo fino al 27 giugno 2022, dunque avete altri due giorni per poter effettuare la procedura.

Gastrodon è un Pokémon Lumacomare di natura Vivace, dotato di strumento Avanzi, abilità Acquascolo di livello 50 e le mosse Geoforza, Geloraggio, Sbadiglio e Protezione.