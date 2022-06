Diablo Immortal: secondo una nuova stima servono $540.000 per potenziare al massimo un personaggio

Secondo un nuovo calcolo fatto dai giocatori di Diablo Immortal per potenziare al massimo un personaggio servirebbero ben 540.000 dollari in microtransazioni, piuttosto che i 110.000 dollari stimati in precedenza.

Il precedente calcolo considerava la somma ipotetica da spendere per ottenere 6 gemme leggendarie del massima rarità per il proprio personaggio tramite i legendary crest. Come spiegato all'epoca, in totale sarebbero stati necessari 110.000 dollari o un tempo di gioco pari a circa 10 anni.

Tuttavia in seguito è stato scoperto che ogni gemma leggendaria, una volta portata al massimo livello quando è equipaggiata a un pezzo di equipaggiamento di rank 6, sblocca a sua volta 5 slot al cui interno possono essere allocate altrettante gemme. Va da sé quindi che per massimizzare le statistiche di un personaggio servono ben 36 gemme leggendarie, facendo lievitare il costo totale a ben 540.000 dollari. Nel prezzo sono inclusi gli "dawning echo" necessari per risvegliare le gemme, che costano 1.000 eternal orb nel negozio, pari a 30 dollari.

Ribadiamo ancora una volta che potenziare al massimo un personaggio in Diablo Immortal non è necessario per fruire dei contenuti del titolo Blizzard. Detto ciò, questa nuova stima probabilmente non farà che accentuare le polemiche inerenti alle microstransazioni del gioco.