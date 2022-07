God of War Ragnarok è "enorme", ancora previsto per novembre 2022, dice Jason Schreier

Nella lunga telenovela che ha per protagonista God of War Ragnarok, che ora riguarda in particolare l'annuncio della data d'uscita, un ruolo da protagonista se lo sta ritagliando anche Jason Schreier, giornalista/insider di Bloomberg che, proprio in questi minuti, si è lasciato andare a dei commenti sul forum ResetEra sostenendo come il gioco sia "enorme" e sia ancora previsto per novembre 2022 come uscita.

Jason Schreier è considerato una fonte decisamente affidabile, anche se ovviamente le sue considerazioni rientrano nell'ambito delle voci di corridoio. Tuttavia, avendo dimostrato in passato dei solidi contatti con gli sviluppatori e in particolare con i PlayStation Studios, possiamo tendere a credergli.

D'altra parte, la fonte in questione si è sempre detta piuttosto sicura che God of War Ragnarok non sarebbe stato rimandato ancora oltre il 2022, dopo il primo posticipo dal 2021 a quest'anno. Ultimamente, ha iniziato a lanciare segnali su una possibile uscita per il mese di novembre 2022.

Come riferito già nella giornata di ieri, secondo varie fonti era previsto per il 30 giugno l'annuncio sulla data d'uscita di God of War Ragnarok, ma questo è stato "posticipato" e Schreier non sa per quale motivo, sebbene ipotizzi che possa avere a che fare con l'abolizione della legge a favore dell'aborto in USA e i disordini sociali derivati da questo evento. Nel frattempo, tra l'altro, sono emersi i dettagli sulle edizioni speciali.

"Gli sviluppatori che ci stanno lavorando dicono che il gioco è gigantesco e sembrano molto emozionati per questo. Mi ricordano un po' le voci e l'atmosfera che c'erano prima dell'uscita di God of War nel 2018", ha riferito Schreier su Resetera. L'hype anche solo per la data di uscita è arrivato a livelli tali che alcuni fan hanno inviato foto di peni a sviluppatori di Sony Santa Monica per farsi dare le informazioni in privato.