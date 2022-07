Godzilla vs Kong: la data di uscita del sequel è stata annunciata

Legendary e Warner Bros. hanno svelato la data di uscita del sequel di Godzilla vs Kong. La nuova pellicola del MonsterVerse debutterà nelle sale cinematografiche il 15 marzo 2024.

Godzilla vs Kong 2 sarà diretto ancora una volta da Adam Wingard, mentre Dan Stevens(The Guest, Legion) interpreterà il protagonista umano. Le riprese che dovrebbero iniziare nelle prossime settimane in Australia.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su cast e trama, anche se quest'ultimo punto lo scorso anno Wingard aveva dichiarato che avrebbe voluto esplorare più a fondo i misteri della Terra Cava.

Un sequel di Godzilla vs Kong era ampiamente prevedibile dato il grande successo riscosso dalla pellicola lo scorso anno: parliamo di ben 470 milioni di dollari in tutto il mondo, sancendo definitivamente il successo del filone del MonsterVerse iniziato nel 2014 da Godzilla nel 2014. Se volete saperne di più sul primo capitolo, ecco la nostra recensione del film Godzilla vs Kong.