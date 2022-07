Dune 2, il film ha una nuova data d'uscita

Dune 2, il secondo film appartenente alla nuova interpretazione del classico di Frank Herbert, ha una nuova data d'uscita leggermente posticipata rispetto a quella prevista inizialmente: si parla ora dell'uscita al cinema per il 17 novembre 2023.

È stato dunque confermato un leggero ritardo rispetto a quello che si pensava in precedenza, visto che la produzione aveva indicato il 20 ottobre 2023 come data di uscita in un primo momento. Non è chiaro il motivo di questo spostamento, ma considerando il tempo che manca ancora prima dell'uscita, è probabile che anche questa data non sia definitiva, in attesa di valutare eventuali imprevisti successivi.



Il blockbuster di Denis Villeneuve proseguirà la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet) nel suo percorso di riconquista di Arrakis dopo la congiura degli Harkonnen, riprendendo direttamente dalla conclusione degli eventi visti nella prima parte. Arrivando a novembre, il film dovrà peraltro vedersela con probabili altri pesi massimi al cinema, come The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, previsto per lo stesso periodo.

Tra le notizie riguardanti Dune 2, di recente è emerso che nel cast ci sarà Léa Seydoux, oltre a Florence Pugh (Black Widow), Christopher Walken (Catch Me if You Can) e Austin Butler, tutti insieme ai protagonisti visti già nella prima parte.