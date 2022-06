Street Fighter 2, il cosplay di Chun-Li da allecakes ha le misure giuste

Chun-Li, la leggendaria combattente cinese che ha fatto il proprio esordio in Street Fighter 2, diversi anni or sono, è protagonista dello splendido cosplay realizzato da allecakes, che pare avere le misure giuste per vestire i panni del personaggio.

Stile grafico o meno, Chun-Li è infatti sempre stata rappresentata visivamente con gambe molto muscolose, non a caso fra le sue mosse speciali spiccano la raffica di calci e l'iconico Spinning Bird Kick, con cui ha battuto tantissimi avversari in sala giochi e non.

Peraltro il personaggio è presente anche in Street Fighter 6 (qui l'intervista esclusiva al director), in una versione più matura ma non per questo esile: le sue gambe d'acciaio sono ancora al proprio posto.

Sempre a proposito di Chun-Li, la guerriera orientale è stata interpretata non molto tempo fa ancche da Meg Turney, e con risultati eccellenti.