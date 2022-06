Cuphead: The Delicious Last Course, voti altissimi dalla stampa internazionale

Cuphead: The Delicious Last Course è stato accolto con voti altissimi dalla stampa internazionale, che ha valutato in maniera davvero entusiastica l'atteso DLC per l'action platform targato Studio MDHR.

Multiplayer.it - 9

Noisy Pixel - 10

GameSkinny - 10

Gfinity - 10

GameGrin - 9,5

GamersRD - 9,5

PC Invasion - 9

God is a Geek - 9

IGN - 9

GameSpot - 9

Checkpoint Gaming - 9

Destructoid - 9

Wccftech - 9

EDGE - 9

Game Informer - 8,8

Game Rant - 8

Hardcore Gamer - 8

GameSpew - 7

Come si può vedere, l'elenco include un unico 7/10, assegnato a The Delicious Last Course da GameSpew con motivazioni tuttavia curiose: per l'autore dell'articolo, pare che la colpa del DLC sia quella di offrire un semplice "more of the same" della campagna di base.

Nella nostra recensione di Cuphead: The Delicious Last Course, Simone Tagliaferri ha invece sottolineato la qualità dei contenuti che il pacchetto aggiunge all'esperienza, in particolare i boss inediti e il personaggio di Ms. Chalice.

"È semplicemente un'espansione ideale: poco costosa e qualitativamente in linea con il gioco base. Non dura moltissimo, è vero (diciamo che bastano poche ore per vedere tutto, a seconda oltretutto della vostra abilità e della voglia di rigiocarsi i boss a livello più difficile), ma fa quello che deve fare e lascia con l'insopprimibile sensazione che sia valsa la pena di attendere, per tornare di nuovo nel folle mondo di Cuphead", si legge nel pezzo.