Classifica giapponese: Fire Emblem Warriors primo, PS5 e Xbox Series X|S alla pari

La classifica giapponese ha visto il debutto di Fire Emblem Warriors: Three Hopes in prima posizione nella top 10 dedicata ai giochi, mentre sul fronte hardware PS5 e Xbox Series X|S hanno restituito un sostanziale pareggio.

[NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 97,538 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports - 19,255 (512,301) [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 10,663 (122,512) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,261 (4,691,651) [NSW] Kirby e la Terra Perduta - 8,239 (777,810) [NSW] Mario Strikers: Battle League Football - 7,688 (52,863) [NSW] Ring Fit Adventure - 7,437 (3,188,728) [NSW] Minecraft - 7,095 (2,684,472) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 4,621 (7,272,811) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4,449 (4,909,639)

Switch OLED Model - 28,267 (1,927,423) Nintendo Switch - 19,089 (18,418,847) Nintendo Switch Lite - 9,193 (4,771,088) PlayStation 5 - 7,257 (1,459,052) Xbox Series X - 4,881 (113,864) Xbox Series S - 4,034 (134,110) PlayStation 5 Digital Edition - 1,924 (244,132) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 141 (1,187,199) PlayStation 4 - 17 (7,819,718)

Ricorderete certamente la settimana in cui Xbox Series S ha venduto più di PS5 per la prima volta nella storia. Ebbene, in questo caso PlayStation 5 risulta lievemente in vantaggio, ma si tratta di poche centinaia di unità.

Naturalmente è la crisi dei semiconduttori a dettare ancora una volta le regole, sebbene la situazione sembra si stia finalmente muovendo verso la normalizzazione del mercato.