Sword Art Online: Alicization Lycoris, annunciato il DLC Blooming of Matricaria

Bandai Namco ha annunciato un nuovo DLC per Sword Art Online: Alicization Lycoris, intitolato Blooming of Matricaria e ancora senza data di uscita ma che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, con un primo trailer di presentazione.

L'RPG nipponico uscito nel 2020 continua dunque il suo percorso di arricchimento ed espansione con questo nuovo pacchetto aggiuntivo, che porterà un nuovo frammento di storia ambientata nell'Underworld. Qui, per evitare un futuro collasso previsto, si cerca di richiamare tutte le forze possibili.

Con la minaccia del "Large-Scale Destruction Divine Object Refactoring" incombente, ha inizio la guerra dei Cento Giorni, un'altra battaglia campale per il genere umano. Con il DLC Blooming of Matricaria arriva il nuovo personaggio Los, le nuove armi con ascia e scudo e varie altre caratteristiche per il gioco.

Potete vedere il teaser trailer di presentazione riportato sopra la news, mentre ricordiamo la nostra recensione di Sword Art Online: Alicization Lycoris per approfondire la conoscenza del gioco.