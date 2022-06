Persona arriva su Nintendo Switch: tutto quello che c'è da sapere sui tre JRPG

Atlus si sta impegnando per portare la sua trilogia più famosa su praticamente ogni piattaforma: dopo esser passato per Steam, Persona 4 Golden - originariamente uscito su PlayStation Vita - arriverà anche su PlayStation 5 insieme a Persona 3 Portable , mentre quest'ultimo e Persona 5 Royal approderanno su PC. A questo punto era prevedibile, ma non scontato, un annuncio per Switch, che poi è arrivato nel corso del Nintendo Direct Mini di pochi giorni fa. Gli appassionati di GDR giapponesi che possiedono la console Nintendo, insomma, possono gioire, perché a partire da ottobre potranno mettere le mani su tre titoli amatissimi che vi presentiamo, in sintesi, nelle prossime righe.

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal, su Switch arriva la versione definitiva

Il primo a uscire sarà Persona 5 Royal, previsto per il 21 ottobre. La componente Royal del titolo fa riferimento alla seconda versione del gioco, uscita originariamente per PlayStation 5 nel 2020: l'originale, infatti, che s'intitolava solo Persona 5, risale addirittura al 2017, quando era soltanto in inglese. Una delle principali novità apportate dalla versione Royal è stata, per l'appunto, la localizzazione in italiano, ma non solo. Royal aggiunge all'esperienza originale, che era già mastodontica di per sé, diverse sottotrame inedite, personaggi extra da controllare, persino una coda narrativa e varie funzionalità inedite, come gli attacchi combinati nei combattimenti e il rampino nell'esplorazione dei Palazzi. Royal, insomma, è la versione più completa e sofisticata di un gioco già straordinario.

Per chi non lo sapesse, Persona 5 è un GDR che mescola l'esplorazione e i combattimenti a turni con una componente "slice of life" che impegna il giocatore a microgestire strategicamente le giornate del protagonista, un ragazzo che, finito nei guai con la giustizia, si trasferisce in una nuova città e in una nuova scuola. Ben presto, però, scopre l'esistenza di una dimensione chiamata Metaverso, in cui può attingere al potere delle Personae, spiriti ispirati al folclore e all'immaginazione. Insieme ad alcuni compagni di scuola, il nostro protagonista mette insieme i Ladri Fantasma, una banda che mira a spodestare i sovrani del Metaverso rubando i loro "cuori" nei Palazzi in cui si nascondono. Così facendo, i Ladri Fantasma sperano di risolvere i problemi che questi antagonisti creano nella realtà di tutti i giorni, ma la situazione si complica quando la banda attira l'attenzione della polizia e di un giovane ma geniale detective.

Persona 5 Royal, potrete esplorare scenari urbani in 3D

Pur prolissa come una visual novel, la narrativa di Persona 5 Royal è una straordinaria e meticolosa critica della società nipponica, ma non solo, e la caratterizzazione sopraffina dei vari personaggi aiuta a immedesimarsi nei loro problemi quotidiani, oltre a quelli soprannaturali. C'è tanto da leggere, ma il gameplay è avvincente e sa essere spietato, specie ai livelli di difficoltà più alti in cui bisogna valutare attentamente ogni mossa durante i combattimenti: Persona 5 Royal, infatti, sfrutta l'iconico Press Turn System della serie, che permette di stordire i bersagli sfruttando i loro punti deboli con gli incantesimi o le armi giuste. Il problema è che i nemici possono fare lo stesso col party del giocatore, annientandolo in pochi turni. Bisogna stare sempre sul chi vive, insomma, e i dungeon, lunghi e articolati, pretendono un'oculata gestione di equipaggiamento, risorse e consumabili per essere superati.

Persona 5 Royal, il gioco sarà tradotto in italiano

La componente "simulativa" s'intreccia con quella più GDR perché bisogna imparare a gestire il calendario: ogni attività richiede tempo e ci sono dei limiti, spesso dettati dalla storia, a quello che si può fare in certe giornate. Il giocatore è così indotto a studiare una strategia per massimizzare i Confidenti, cioè i legami sociali coi tantissimi personaggi che arricchiscono la storia, e che sbloccano i vantaggi più disparati, anche in combattimento.

Il sistema delle Personae è poi il fiore all'occhiello della componente GDR. Il giocatore può reclutare i nemici per poi evocarli in battaglia, oppure registrarli nel Compendio e fonderli in Personae sempre più potenti. Chiunque abbia giocato Shin Megami Tensei V avrà già un'ottima infarinatura di queste dinamiche, anche perché Persona, casomai non lo sapeste, è una serie nata come spin-off di Shin Megami Tensei!