Destroy All Humans! 2 Reprobed: trailer svela la modalità cooperativa

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Destroy All Humans! 2 Reprobed per mostrare in azione la modalità cooperativa. Come potete vedere, nel filmato ci sono diverse sequenze di gameplay condivise in armonia con degli amici. Si vedono anche scenari differenti di questo scoppiettante gioco d'azione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Destroy All Humans! 2 Reprobed uscirà il 30 agosto 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X e S. Costerà 39,99€ nell'edizione standard e 54,99€ nell'edizione speciale chiamata The Dressed to Skill.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Crypto è tornato, e ora ha la licenza di sondare. È il ritorno dell'invasore alieno più sballato di sempre! Scopri i favolosi anni sessanta in tutta la loro gloria psichedelica con i tuoi nuovi genitali e vendicati del KGB per aver fatto esplodere la tua astronave madre. Per riuscirci, dovrai scendere a patti proprio con i membri della specie che volevi schiavizzare.

Fai vedere chi comanda a quegli hippy usando armi classiche e nuove tecnologie, come la Pioggia di Meteore

Esplora la Terra degli anni sessanta e scatenati con il tuo disco volante sulle sue città fittizie

Difendi un mondo aperto molto più grande ed esplorabile da chi vuole sabotare la tua missione

Rapisci umani da vari paesi e riducili in cocktail di DNA per potenziare le tue abilità

Invita un amico per una sessione a due e goditi tutta la trama in modalità cooperativa locale a schermo condiviso per 2 giocatori