Osmo Action 4 di DJI in offerta su Amazon: acquistala (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per tutti gli appassionati di foto e videocamere: la Osmo Action 4 di DJI è soggetta ad uno sconto attivo del 20% per un costo finale che supera di qualche euro il suo minimo storico: 197€ . Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link oppure accedi alla promo cliccando sul box dedicato qui in basso: La Osmo Action 4 rappresenta l'evoluzione delle action cam , offrendo prestazioni professionali in un corpo compatto e resistente. Grazie al sensore da 1/1.3", garantisce immagini straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione, con un'efficace soppressione del rumore e una qualità 4K impeccabile in qualsiasi scenario.

Ulteriori dettagli

Supporta la registrazione a 10 bit con profilo D-Log M, ideale per chi ama il post-editing: i colori risultano più ricchi, la nitidezza resta intatta e la gradazione cromatica diventa semplice e precisa. Pensata per gli sportivi e gli avventurieri, resiste fino a -20°C e assicura un'autonomia fino a 150 minuti di registrazione continua, anche a basse temperature.

DJI Osmo Action 4

Le riprese in 4K a 120 fps e il campo visivo di 155º permettono di catturare ogni movimento con realismo e immersività, perfette per video sportivi e slow motion mozzafiato. Il sistema di sgancio rapido magnetico e i video verticali nativi semplificano la creazione di contenuti pronti per i social. Infine, la tecnologia HorizonSteady 360º mantiene l'orizzonte perfettamente stabile anche con rotazioni complete.