Il nuovo visore di Valve porta i giochi Android sulla piattaforma: tutti i dettagli su Steam Frame

L'universo dei giochi per dispositivi mobili approda su Steam. Nelle scorse ore, lo ricordiamo, Valve ha annunciato una serie di novità, dalla Steam Machine al nuovo controller con levette magnetiche e vibrazione aptica. Come vi abbiamo già anticipato, è stato presentato anche il visore Steam Frame , in grado di funzionare sia come dispositivo stand-alone che collegato a un PC. Sebbene non abbia ancora una data di uscita specifica, sappiamo che accoglierà una novità molto interessante: i giochi Android . Vediamo meglio i dettagli.

I giochi Android arrivano su Steam

Prima di darvi false speranze, specifichiamo che i giochi Android saranno disponibili su Steam, sì, ma solo per il visore. Non significa quindi che i titoli per dispositivi mobili saranno accessibili direttamente su PC, anche se in futuro non è escluso che possa accadere. In ogni caso, Steam Frame può utilizzare gli stessi APK Android che gli sviluppatori usano per portare le loro app sugli smartphone e dispositivi VR (basti pensare al Meta Quest). Sarà infatti fornito un vero e proprio kit per sviluppatori, così da permettere loro di sfruttare al meglio questa novità.

Parlando degli sviluppatori, Jeremy Selan ha dichiarato a The Verge: "Si tratta di sviluppatori VR che vogliono pubblicare i loro contenuti, e stanno adattando titoli VR già esistenti per mobile, con cui hanno già familiarità. Ora possono portarli su Steam senza problemi, e funzioneranno subito su questo dispositivo."

Le prestazioni dovrebbero essere eccellenti, perché il codice viene eseguito in modo nativo. In altre parole, le app Android gireranno direttamente sull'hardware senza alcun passaggio intermedio.