Monster Hunter Wilds a confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox e PC in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto con protagonista Monster Hunter Wilds dove vengono analizzate le versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e quella PC. Potrete visualizzarlo nel lettore sottostante.

Chiaramente la versione PC è potenzialmente la migliore (in base alla configurazione), per quanto al momento sono molti a lamentarsi di performance sotto le aspettative, crash e, in generale, non parliamo di un gioco con un'ottimizzazione impeccabile, come confermato anche dall'analisi preliminare di Digital Foundry. A ogni modo nel video il gioco è stato testato con un processore Ryzen 9 9950X e varie schede grafiche della serie RTX 40 e 50, dalla 4060Ti fino alla potente 5090.