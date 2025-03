La classifica del Nintendo eShop vede Hello Kitty Island Adventure cedere il passo

Torna dunque in testa Super Mario Party Jamboree , che non aveva mai davvero perso terreno, mentre la top 5 viene completata da Minecraft, Hogwarts Legacy e Stardew Valley, ancora vendutissimo e tutt'altro che propenso a farsi da parte.

Hello Kitty Island Adventure ha ceduto la vetta della classifica del Nintendo eShop , dopo alcune settimane di dominio apparentemente incontrastato, peraltro ancora in vigore nella top 10 dedicata ai giochi disponibili nel solo formato digitale.

La classifica digitale

Fortemente influenzata anche dalle offerte disponibili su eShop, la classifica relativa ai giochi disponibili nel solo formato digitale vede ancora Hello Kitty Island Adventure al comando, seguito dal blockbuster Stardew Valley e da Hole io.

Hello Kitty Island Adventure Stardew Valley Hole io Among Us Poppy Playtime Disney Dreamlight Valley Fitness Boxing Fist of the North Star Star of Providence Skyline Bowling Body Cam Shooter

In generale, entrambe le classifiche appaiono piuttosto statiche ormai da tempo e le ultime uscite non hanno fatto breccia, vedi Donkey Kong Country Returns HD, pubblicato a gennaio ma già da tempo fuori dalla top 10: attualmente si trova in dodicesima posizione.

C'è insomma la sensazione di un'attesa che culminerà immancabilmente il prossimo 2 aprile, quando potremo assistere al Nintendo Direct dedicato a Switch 2 e arriveranno sicuramente degli annunci anche per quanto riguarda i giochi che accompagneranno il lancio della nuova console.