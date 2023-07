The Marvels: vediamo il trailer ufficiale del nuovo film Marvel

In corrispondenza con il Comic-Con è arrivato anche il trailer ufficiale di The Marvels, il secondo video dedicato al nuovo film Marvel che fa da seguito per Captain Marvel e da collegamento anche con altri personaggi e una serie TV di Disney+.

Si tratta di un nuovo prodotto del Marvel Cinematic Universe, che dovrebbe rappresentare uno step importante nella narrazione corale dei personaggi Marvel all'interno dell'universo cinematografico dedicato a questi.

Dopo aver visto il primo trailer qualche mese fa, questo nuovo video effettua una panoramica più estesa sulle situazioni e i personaggi del nuovo film.

In particolare, vediamo come le tre donne protagoniste della storia si ritrovino interconnesse tra loro: Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan / Ms. Marvel (Iman Vellani) sono intrecciate in questo nuovo film da una sorta di bracciale dai poteri misteriosi.