Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di carry.key è strabiliante

Baldur's Gate 3 è stato uno dei migliori giochi del 2023 e tutt'oggi è tra i titoli più giocati su PC e console, anche grazie al supporto continuo di Larian Studios che in tempi recenti ha anche aggiunto il supporto ufficiale alle mod create dalla community. Il GDR ha un forte ascendente anche nel panorama dei cosplayer, e a tal proposito oggi vi proponiamo un cosplay di Shadowheart realizzato da carry.key di altissima qualità.

Shadowheart è una chierica del Dominio dell'Inganno, devota alla dea Shar, e può essere reclutata nel gruppo del giocatore o scelta come personaggio Origin da interpretare. Nonostante i suoi poteri divini e la sua natura non malvagia, adora una divinità associata alla morte e all'inganno. Dietro la sua facciata dura, nasconde un lato tenero e un segreto oscuro. Durante la sua avventura, attraversa una profonda trasformazione personale, con le sue missioni dedicate che metteranno alla prova le convizioni di questo personaggio e potenzialmente potrebbero portare a una svolta importante per questo personaggio.