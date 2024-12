Il recente strumento di ricerca di ChatGPT, sviluppato da OpenAI, si trova sotto i riflettori per potenziali vulnerabilità che potrebbero aprire la strada a manipolazioni e contenuti dannosi . Un'indagine condotta dal Guardian ha evidenziato come il sistema possa essere ingannato attraverso l'uso di testo nascosto su pagine web, influenzando i risultati e generando risposte che potrebbero deviare gli utenti.

Il problema del testo nascosto e delle manipolazioni

Secondo l'indagine, il sistema di ricerca di ChatGPT può essere alterato utilizzando contenuti nascosti in una pagina web, una tecnica nota come "prompt injection". Questo tipo di manipolazione può convincere ChatGPT a restituire recensioni positive su prodotti, ignorando recensioni negative presenti sulla stessa pagina. Ad esempio, una pagina web creata appositamente con recensioni false e istruzioni nascoste è stata in grado di influenzare il sistema, portandolo a generare una risposta completamente positiva su un prodotto, indipendentemente dal contenuto effettivo delle recensioni.

SearchGPT in azione.

Jacob Larsen, esperto di sicurezza presso CyberCX, ha avvertito che questo tipo di vulnerabilità potrebbe essere sfruttato da malintenzionati per costruire siti web progettati specificamente per ingannare gli utenti. Tuttavia, Larsen ha anche sottolineato che la funzionalità di ricerca è ancora in fase di test e che OpenAI potrebbe risolvere queste problematiche prima del lancio su larga scala.