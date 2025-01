Xbox Game Pass Ultimate è in promozione su Instant Gaming: tre mesi a un ottimo prezzo

È iniziato un nuovo anno e tanti nuovi giochi sono in arrivo. Se anche voi avete una lunga lista di videogiochi che vi interessano, allora potrebbe convenire tagliare un po' i costi tramite Xbox Game Pass. Il servizio di Microsoft permette di accedere a tanti giochi a prezzo contenuto, soprattutto se sfruttare le promozioni di Instant Gaming. Potete infatti ottenere tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate in sconto. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo qui sopra indicato calcola già anche l'IVA. Su Instant Gaming inizialmente non la vedrete: apparirà unicamente al momento del pagamento. Il codice in questione è valido solo per gli account europei (quindi anche quelli italiani).