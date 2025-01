La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 si presenta con il trailer di lancio

Il trailer di lancio della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 presenta le novità dell'aggiornamento che sarà disponibile a partire dal 28 gennaio, e che per molti versi segnerà un nuovo inizio per l'ultimo capitolo della serie sparatutto targata Activision.

Se infatti sul piano contenutistico vedremo l'arrivo di sei nuove mappe (Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet e Grind - queste ultime a metà stagione - più The Tomb per la modalità Zombie), nuove armi, Operatori, modalità e altro, sarà sul fronte della qualità dell'esperienza che si giocherà la partita più importante.

Sappiamo infatti che nel corso della Stagione 1 Call of Duty: Black Ops 6 ha purtroppo perso gran parte dei suoi giocatori, soprattutto per via del fenomeno dei cheater, che il team RICOCHET non è riuscito purtroppo a contrastare efficacemente.

La Stagione 2 sarà dunque un'occasione fondamentale per riguadagnare terreno, ripulire i server e riportare online gli utenti che hanno già abbandonato l'esperienza: un'impresa fattibile?