Split Fiction primo nella classifica UK, batte Monster Hunter Wilds

Split Fiction ha debuttato al primo posto nella classifica UK: la splendida avventura cooperativa diretta da Josef Fares è riuscita a battere Monster Hunter Wilds, che si ritrova dunque a scendere in seconda posizione.

Split Fiction Monster Hunter Wilds The Sims 4: Hobby & Attività Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) PGA Tour 2K25 Call of Duty: Black Ops 6 Two Point Museum Super Mario Party Jamboree

La top 10, relativa unicamente alle vendite dei giochi in formato retail, vede The Sims 4: Hobby & Attività in terza posizione e Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars in quinta posizione: un gran bel debutto per la raccolta rimasterizzata dei due classici Konami.

Un'altra new entry per la classifica UK è Two Point Museum, il divertente gestionale sviluppato da Two Point Studios, che occupa il nono posto tenendo alle spalle il vendutissimo Super Mario Party Jamboree.