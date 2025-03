Split Fiction ha venduto un notevole numero di copie nelle prime 48 ore: il team di It Take Two festeggia

Split Fiction - il nuovo gioco di Hazelight, autori di It Takes Two - è un successo di critica e anche il pubblico ha reagito molto bene, in base a dati come le recensioni di Steam e il numero di giocatori connessi. Esattamente però quante unità sono state vendute?

Il numero di copie vendute da Split Fiction

Secondo quanto indicato dall'account di Hazelight su BlueSky, il videogioco cooperativo ha venduto un totale di un milione di unità nelle prime 24. Il team ha scritto: "L'amore che tutti voi avete mostrato per il nostro gioco è sorprendente! Tutti qui presso Hazelight sono più che felici e non possiamo trattenerci dal godere delle vostre magnifiche reazioni al videogioco".

Va anche precisato che un milione di unità vendute significa in realtà che fino a 2 milioni di persone hanno giocato a Split Fiction, visto che la cooperativa è obbligatoria e che il secondo giocatore può entrare nella partita gratuitamente. Considerando che parliamo solo dei primi due giorni e che It Takes Two ha continuato a vendere in modo regolare negli anni (come dimostrano i più recenti dati) si tratta di un risultato positivo che non farà altro che migliorare.

Split Fiction è una avventura che ci mette nei panni di due autrici di mondi digitali: i loro universi di fondono per errore e le due devono cooperare per sfuggire dalle situazioni più disparate, con vari tipi di gameplay, tra platform, furtività, azione, puzzle e non solo.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Split Fiction. Inoltre, se per caso non siete certi di volerlo comprare, sappiate che esiste una sorta di demo "segreta".