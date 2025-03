Split Fiction ha una demo "segreta" cross-piattaforma, vediamo come attivarla

Split Fiction - il nuovo gioco del team di It take two - è arrivato e sta convincendo tutti, dalla critica al pubblico. Si tratta di un gioco puramente cooperativo e, come in passato, non è obbligatorio che entrambi gli utenti comprino una copia. Basta che un giocatore abbia la versione completa e che il secondo scarichi gratuitamente il Pass amici.

Cosa succede però se entrambi scaricano il Pass amici e nessuno compra il gioco? In tal caso sbloccherete la demo del videogioco.