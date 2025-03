inZOI è un rivale di The Sims, ma è un po' un MMORPG nel profondo

In una intervista, il director ha spiegato che il merito è di suo figlio , con il quale condivide la passione per i life sim.

Il director di inZOI - venturo rivale di The Sims - è Hyungjun 'Kjun' Kim. L'uomo per oltre 20 anni di carriera ha lavorato su degli MMO , ma a un certo punto ha cambiato genere videoludico.

Le parole del director di inZOI

Kjun ha spiegato: "Questo è un genere che mi piace da molto tempo, soprattutto perché ho un sacco di ricordi di questi giochi con mio figlio". Ha poi aggiunto che suo figlio è stato l'ispirazione per InZoi: "Mio figlio mi ha chiesto perché non ci sono altri giochi simili a quelli che abbiamo amato insieme. Questo mi ha fatto capire che c'era bisogno di qualcosa di nuovo in questo genere, qualcosa che i fan come noi potessero scoprire e apprezzare per anni".

Nonostante si tratti di generi molto diversi, il tempo trascorso da Kjun a lavorare sugli MMO si è rivelato estremamente prezioso per lo sviluppo di InZoi. "La mia esperienza nella creazione di mappe vaste e oggetti intricati per i MMORPG è stata incredibilmente preziosa nello sviluppo di inZoi. Progettare e implementare mondi estesi è un aspetto fondamentale dei MMORPG, e questa esperienza mi ha permesso di progettare efficacemente il mondo aperto di inZoi".

Una delle parti di InZoi più apprezzate dai giocatori è stata la sua suite di creazione di personaggi. Kjun ha spiegato che il suo lavoro negli MMO ha svolto un ruolo importante anche in questo senso. "Il mio background nello sviluppo della personalizzazione dei personaggi, degli elementi architettonici e di caratteristiche come le abitazioni nei MMORPG ha avuto un ruolo cruciale nel soddisfare queste esigenze in modo efficiente".

Ricordiamo poi che inZOI è un "The Sims realistico": come gestirà le scene di sesso? Krafton risponde ai fan.