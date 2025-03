Helldivers 2 avrebbe potuto avere pianeti a bassa gravità: Arrowhead svela alcune idee tagliate

Helldivers 2 è un gioco di successo con tante idee interessanti per chi ama giocare online in cooperativa. Il responsabile Patrik 'Fluffy' Lasota ha dichiarato che Arrowhead ha avuto altre idee interessanti che ha dovuto abbandonare .

Le idee scartate di Helldivers 2

Lasota ha rivelato che gli sviluppatori hanno inizialmente pensato di inserire dei pianeti a gravità ridotta. Secondo Lasota, circa l'85% dei sistemi del gioco è in grado di gestire i pianeti a bassa gravità, ma la loro implementazione richiederebbe un sacco di lavoro extra da parte degli animatori. Arrowhead dovrebbe anche ripensare il comportamento dei jetpack e, presumibilmente, dei nemici, il che significa che la bassa gravità è tecnicamente "possibile" in futuro, ma forse non "fattibile".

Inoltre, viene svelato che Helldivers 2 "è stato originariamente progettato per cinque giocatori". Arrowhead ha riscontrato che quando un quinto giocatore si univa, "le squadre si dividevano in modo diseguale, e all'improvviso ci si ritrovava con una squadra da tre e una da due, creando uno squilibrio". Arrowhead ha anche rilevato che un giocatore era quasi sempre "fermo a far nulla" poiché non c'era veramente bisogno di lui. L'altro problema principale di una squadra di cinque giocatori era in tale modo un team poteva equipaggiare tutte le varianti degli Stratagemmi, quindi "non dovevi fare alcuna scelta" o sacrificio.

L'unica altra idea scartata che Lasota cita è un sistema di armature alternativo che "non funzionava bene" e che Arrowhead non ha avuto il tempo di sistemare prima del lancio. Non spiega però esattamente come funzionava tale sistema. Pare inoltre che il team di Helldivers 2 sia nella prime fasi di sviluppo di un nuovo cross-over, dopo quello di Killzone.