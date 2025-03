Le unità dummy di iPhone 17 confermano alcuni cambiamenti al design

iPhone 17: un nuovo modulo fotocamere

Dal 2019 in poi non abbiamo assistito a particolari cambiamenti in termini di design, eccezion fatta per la Dynamic Island, il tasto Azione e il tasto Controllo Fotocamera, recentemente introdotto con la nuova serie iPhone 16. Come rumoreggiato da diverse settimane, le cose potrebbero presto cambiare con la nuova serie iPhone 17, che vedrà un modulo fotocamere piuttosto stravolto nella forma rispetto ai precedenti modelli. Com'è possibile evincere da alcune unità dummy stampate in 3D e pubblicate su YouTube da iDeviceHelp, il modulo fotocamere presenterà da quest'anno una disposizione rettangolare per i modelli Air e Pro, prendendo le distanze dalla forma quadrata utilizzata negli ultimi anni.

Lo spessore ridotto di iPhone 17 Air

Nello specifico, il nuovo e inedito iPhone 17 Air presenterebbe uno spessore di appena 5,58 millimetri, risultando ancor più sottile del diretto concorrente Samsung Galaxy S25 Edge, previsto in uscita a breve. Un leggero aumento è previsto invece per iPhone 17 Pro Max, che presenterebbe uno spessore di 8,636 millimetri, contro i 8,25 millimetri del precedente iPhone 16 Pro Max. Al momento non conosciamo ancora le specifiche esatte dei display dei vari modelli, che dovrebbero presentare una frequenza d'aggiornamento da 120 Hz, portando la tecnologia ProMotion anche sul modello base.