Tsunade nel cosplay di liyansamaa è elegante e fiera, una perfetta Hokage da Naruto

Naruto ha appassionato intere generazioni, raccontando le gesta dello sfortunato ma abile shinobi del Villaggio della Foglia. Ovviamente la trama non si regge completamente sul ragazzino che dà il titolo alla serie, ma può contare anche su altre figure di alto livello, come la Hokage Tsunade. Il mondo del cosplay la celebra spesso e ora possiamo ad esempio vedere le fotografie del cosplay di Tsunade condivise da liyansamaa .

Le foto del cosplay di Tsunade

liyansamaa ci propone un paio di scatti in cui mostra Tsunade fiera ed elegante. La donna in questo scatto sembra assolutamente il capo del Villaggio della Foglia (o Konoha se preferite), con la sua veste tipica. Lo sfondo ci fa inoltre immaginare che la Hokage si trovi nei boschi attorno al villaggio in una calda giornata estiva. Il cosplay è accompagnato anche da una citazione, che in traduzione recita: "Perché sto rischiando la vita? Per ora sono la quinta Hokage del Villaggio della Foglia!

