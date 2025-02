Il cosplay di Tsunade da Naruto di snowy_panpan si mostra con tanti scatti fotografici

Naruto è una saga amata, densa di personaggi unici e apprezzati dagli appassionati, in tutte le loro forme, dall'originale manga, passando per l'anime e senza dimenticare anche i videogiochi. Tra i tanti personaggi che sono spesso al centro dell'attenzione vi è Tsunade, del Villaggio della Foglia. Anche il mondo del cosplay la ricrea spesso e possiamo ad esempio vedere in che modo snowy_panpan abbia creato il cosplay di Tsunade.

Tsunade è una ninja fisicamente potente, ma la sua specializzazione è la cura e l'evocazione delle lumache. Diventa l'Hogake del Villaggio della Foglia e la maestra di Sakura. È un buon capo, ma ha anche i propri difetti, soprattutto legali all'alcool. Anche se ha un aspetto giovanile, è in realtà una donna anziana.